Jeudi, 26 février 2026

Lutte contre les violences sexuelles

Soutien au Service de police de Saguenay

Sara-Léa Bouchard
Le 26 février 2026 — Modifié à 15 h 37 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement clair à lutter contre les violences sexuelles. Afin de soutenir les capacités d’intervention du Service de police de Saguenay, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, ainsi que le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annoncent des moyens concrets pour assurer le maintien d’effectifs spécialisés.

Des investissements de 290 000 $ sont prévus pour les années 2025-2026 et 2026-2027 pour permettre au service de police de maintenir ses ressources spécialisées en la matière. Au total, ce sont 12 corps de police municipaux qui bénéficient d’un tel soutien financier, pour un montant total de 6,67 M$. Rappelons que lors du budget 2022-2023, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 29,4 M$ sur cinq ans afin d’augmenter les effectifs spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 (SIV). La SIV comporte des mesures visant à contrer la violence sexuelle, notamment le financement qui a permis l’ajout de 23 effectifs spécialisés, répartis dans 12 corps de police municipaux, pour les années 2022 à 2025.

