SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Faits divers

Temps de lecture : 53s

Des ordures prennent feu à Saint-Bruno

Le 25 février 2026 — Modifié à 07 h 42 min le 26 février 2026
Par Olivier Claveau

Une scène insolite a eu lieu mercredi matin à Saint-Bruno, dans la nouvelle municipalité d’Hébertville, alors que des ordures ont pris feu dans un camion du Groupe Coderr en raison de cendres chaudes présentes dans un bac.

Radio-Canada mentionne qu’aucun blessé n’est à rapporter dans cette histoire et que le camion n’a subi que des dommages mineurs. Selon le directeur général adjoint du Groupe Coderr, Dave Gosselin, il y a eu beaucoup d’émotions parce que c’est toujours inquiétant et que ça porte à réflexion quand un camion prend feu. Les dégâts ont pu être moindre grâce à l’employé présent en matinée, qui a déversé le contenu du camion dans la rue en attendant les pompiers. 


M. Gosselin évoque également que ce n’est pas le premier événement dans ce genre à s’être déroulé dans la région, alors qu’un camion avait été la proie des flammes il y a quelques années à Saint-Ambroise. Le directeur général adjoint souligne qu’il ne faut pas mettre de matières inflammables, comme des cendres chaudes, des bonbonnes de propane, des batteries, de l’électronique ou de la peinture dans les bacs d’ordures. Mentionnons qu’en raison de l’événement, l’entreprise tient à mentionner aux citoyens de Saint-Bruno que leurs déchets pourraient être collectés un peu plus tard au cours de la journée.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay
Publié à 10h45

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée. Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents ...

LIRE LA SUITE

Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina
Publié à 10h18

Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina

Le Service de police de Saguenay (SPS) maintient et renforce sa présence autour du Centre Georges-Vézina avant et après les matchs des Saguenéens de Chicoutimi. Une mesure jugée nécessaire en raison du fort achalandage observé cette saison et de certains comportements jugés à risque près de l’aréna. Selon le SPS, des agents seront déployés dans ...

LIRE LA SUITE

Interruption du service de radiographie à l’Hôpital de Jonquière
Publié hier à 11h29

Interruption du service de radiographie à l’Hôpital de Jonquière

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population que les services de radiographie de l’Hôpital de Jonquière seront exceptionnellement inaccessibles pour les besoins externes le jeudi 26 février 2026. Selon le CIUSSS, cette interruption est nécessaire afin de procéder à des travaux de maintenance préventive sur un appareil de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES