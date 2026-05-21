SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 22 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 1 s

Tarifs sur l’aluminium

Ottawa investie près de 7 M$ pour aider des PME de la région

Émile Boudreau
Le 21 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui l’octroi d’aides financières totalisant 6 824 790 $ à six entreprises manufacturières et à un organisme à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans l’industrie de l’aluminium. Cette intervention vise à atténuer les répercussions des droits de douane et à renforcer la compétitivité de ce secteur.

Ainsi, Les Industries G.R.C. bénéficiera d’une contribution remboursable de 2 057 000 $ pour ses projets liés à l’acquisition d’équipements. Par ailleurs, deux entreprises obtiennent des contributions non remboursables pour des initiatives similaires : Sotrem reçoit 1 000 000 $, tandis que Dynamic Concept se voit attribuer 390 540 $.

D’autres investissements soutiennent à la fois la modernisation et la commercialisation. PCP Aluminium obtient une contribution non remboursable de 1 000 000 $, tout comme Groupe Métal-Baie qui reçoit 499 250 $, afin de financer leurs projets d’acquisition d’équipements et de mise en œuvre de stratégies de marché.

Du côté de la croissance, Fjordal Aluminium reçoit une contribution non remboursable de 1 000 000 $ pour appuyer son projet d’expansion. En parallèle, Réseau Trans-Al obtient 959 000 $ afin d’accompagner les entreprises du secteur.

Selon Développement économique Canada, ces investissements visent à aider les transformateurs d’aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité, deux leviers jugés essentiels pour assurer leur compétitivité à long terme dans un contexte commercial difficile. Ottawa estime également que la réalisation de l’ensemble de ces projets contribuera à consolider plus de 350 emplois bien rémunérés dans la région.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des drones ambulance créés au Saguenay?
Publié hier à 14h00

Des drones ambulance créés au Saguenay?

La survie de plusieurs soldats pourrait se décider dans la région, alors qu’une entreprise d’aéronautique consacrée aux drones « ambulances » pourrait voir le jour prochainement à Saguenay. Selon le Quotidien, l’entreprise en démarrage Canadian Advanced Rescue Technology viendrait au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mettre en production des drones en ...

LIRE LA SUITE

Un nouveau restaurant dans l’ancien Café du presbytère
Publié hier à 11h00

Un nouveau restaurant dans l’ancien Café du presbytère

L’ancien presbytère de l’église Sacré-Coeur dans le quartier du bassin de Chicoutimi accueillera dans moins d’un mois un nouveau restaurant nommé Automne. Il sera entre les murs de l’hôtel Château Cran Chaud, à quelques pas de la petite maison blanche. Selon Radio-Canada, le restaurant utilisera les installations du Café du presbytère, acquises ...

LIRE LA SUITE

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada
Publié le 19 mai 2026

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada

Le secteur de la construction résidentielle a connu un rebond en avril au Canada. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté de 17 % pour atteindre 279 317 unités, comparativement à 239 747 en mars. Cette progression mensuelle masque toutefois ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES