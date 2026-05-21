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Une programmation festive et historique pour le 350e de Chicoutimi

Charles-Antoine Desmeules
Le 21 mai 2026 — Modifié à 15 h 26 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi a dévoilé la programmation complète de l’événement, qui se déploiera jusqu’en 2027 afin de célébrer l’histoire de la ville ainsi que les liens qui l’unissent à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Le tout a été présenté lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 21 mai à l’Hôtel Château Cran Chaud.

La programmation du 350e se veut à l’image du territoire. Grâce à ses spectacles à grand déploiement, ses événements rassembleurs, ses projets historiques et ses rencontres culturelles, elle permettra de faire ressortir le côté vivant, festif et profondément humain dont regorge la région depuis toutes ces années.

Pensée sous le thème de La Rencontre, cette programmation s’appuie sur le moment fondateur de 1676 et sur l’idée que le territoire s’est construit à travers les échanges entre les peuples, les générations et les cultures.

« Cette idée de rencontre demeure essentielle, affirme le chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain. À travers la programmation, il y aura des moments festifs, des moments de réflexion, des découvertes culturelles et des espaces de dialogue qui permettront aux gens de mieux se connaître et de mieux comprendre les différentes histoires qui composent notre région. Ainsi, le 350e ne doit pas seulement être un regard tourné vers le passé, il doit aussi être une occasion de réfléchir ensemble au territoire que nous partageons aujourd’hui et aux relations que nous souhaitons continuer de bâtir pour l’avenir. »

Les organisateurs souhaitent que les célébrations aient une présence constante dans le milieu tout au long des années 2026 et 2027.

Ainsi, la population aura un vaste éventail de choix et la chance de participer à des événements tels que le spectacle surprise de Québec Redneck Bluegrass Project pour la fête nationale du Québec, le 24 juin, des conférences historiques sur le site patrimonial du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi et bien d’autres activités encore.

Ces nouvelles annonces s’ajoutent aux événements déjà dévoilés au cours des derniers mois, dont le spectacle hommage à Florent Vollant et Voivod en formule symphonique.

« Nous voulions une programmation capable de surprendre, de rassembler et de faire vivre le territoire sous toutes ses facettes. Nous sommes fiers des projets humains, historiques et citoyens qui permettront aux gens de se reconnaître », ajoute le directeur général, Jean-Daniel Fortin.

Selon le maire de Saguenay, Luc Boivin, le 350e anniversaire entraînera également d’importantes retombées pour l’ensemble de la ville ainsi que pour ses milieux culturel et touristique.

Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site officiel du 350e de Chicoutimi.

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