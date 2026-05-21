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Trois nouveaux défibrillateurs externes déployés à Jonquière

Émile Boudreau
Le 21 mai 2026 — Modifié à 12 h 06 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Trois nouveaux défibrillateurs externes automatisés (DEA) seront prochainement installés sur le territoire de Jonquière, dans le cadre d’un partenariat réunissant citoyens, organisme communautaire et services préhospitaliers.

L’initiative résulte d’une collaboration entre des résidents de Jonquière-Nord et du secteur du lac Kénogami, ainsi que la Coopérative des ambulanciers du Québec (CTAQ).

Deux de ces appareils proviennent du mouvement citoyen l’éKo du Lac, qui les a obtenus de la Fondation Jacques-de-Champlain. Le troisième DEA a été remis au député de Jonquière, Yannick Gagnon, par une citoyenne d’Arvida, Caroline Girard. Cette dernière avait communiqué avec l’élu à la suite de l’annonce récente de projets d’implantation de défibrillateurs à la Baie Cascouia et à la chapelle St-Cyriac.

Un premier DEA sera installé au Centre communautaire de Jonquière-Nord. Les deux autres seront déployés dans le secteur du lac Kénogami. L’un sera installé sur un terrain privé du chemin des Pinsons, avec l’appui des résidents du secteur. Il sera accessible en tout temps grâce à une boîte chauffante conçue pour résister aux intempéries.

Le troisième appareil sera utilisé de manière saisonnière. En hiver, il sera disponible au village de pêche blanche du lac Kénogami, puis l’été, il sera relocalisé au quai de l’Éperlan. Ce défibrillateur pourra également être utilisé lors d’événements ponctuels organisés dans la région.

En parallèle à l’installation des appareils, les citoyens intéressés auront la possibilité de suivre une formation de quatre heures offerte par la CTAQ. Cette formation permettra d’apprendre les techniques de réanimation cardiorespiratoire ainsi que l’utilisation adéquate d’un DEA.

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