Québec investit près de 600 000 $ pour des infrastructures jeunesse

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 4 800 428 $ visant à soutenir 28 projets d’infrastructures destinées aux jeunes âgés de 12 à 35 ans à travers la province. Parmi ces initiatives, cinq projets réalisés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean recevront près de 600 000 $.

À Saguenay, le Centre l’Escale de Jonquière recevra 82 160 $. Les travaux viseront à adapter davantage les locaux aux services offerts, notamment par l’insonorisation des bureaux d’intervention afin d’assurer la confidentialité des échanges entre les intervenants et les jeunes,

Toujours à Saguenay, le Centre Mamik se voit attribuer une somme plus importante de 300 000 $ afin de bonifier ses installations destinées aux jeunes autochtones. L’organisme prévoit une rénovation complète de ses locaux, l’agrandissement de certains espaces et la création de zones polyvalentes favorisant la tenue d’activités variées. L’aménagement de la cour extérieure figure également au programme.

Du côté de L’Anse-Saint-Jean, la Maison des jeunes du Bas-Saguenay recevra 75 000 $ pour la mise aux normes de son bâtiment et le réaménagement d’une partie de ses installations. Le projet inclut la réfection de la cuisine et de l’entrée, la création de nouveaux espaces de vie ainsi que la transformation de l’espace extérieur du garage en atelier de mécanique destiné aux jeunes.

À Alma, le Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficiera d’une aide financière de 86 438 $. Ce financement permettra de corriger divers enjeux liés à la sécurité des installations fréquentées par les jeunes. Le projet prévoit notamment des travaux de rénovation et d’aménagement touchant l’entrepôt, la cuisine collective, la salle de formation interactive, les stations d’échange créatif ainsi que les espaces d’exposition de l’organisme.

Enfin, à Girardville, la Maison des jeunes L’Illusion bénéficiera d’une aide de 54 500 $ pour améliorer sa cuisine collective. Les travaux comprennent l’agrandissement et la rénovation des installations actuelles, l’ajout de nouvelles armoires, d’un îlot mobile et d’électroménagers, ainsi que la mise à niveau des systèmes électriques et de plomberie.

« Les jeunes de la région ont besoin de milieux accessibles, accueillants et adaptés à leur réalité pour s'épanouir pleinement dans leur communauté. Grâce à ces investissements, plusieurs organismes pourront améliorer leurs infrastructures et continuer d'offrir des services essentiels pour notre jeunesse. C'est également une excellente nouvelle pour les familles qui vivent chez nous et y bâtissent leur avenir. », ont déclaré conjointement les élus caquistes de la région, Yannick Gagnon, Éric Girard et Nancy Guillemette.