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Mardi, 19 mai 2026

Économie

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Rio Tinto

L’usine d’Arvida officiellement rebaptisée

Le 19 mai 2026 — Modifié à 07 h 42 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Rio Tinto a récemment donné son assentiment pour que son usine d’Arvida et ses installations changent de nom. C’est ainsi que ce qu’on appelait jusqu’à encore tout récemment le Complexe Jonquière devient maintenant le « Complexe Arvida ».

Il s’agit d’une bénédiction corporative qui arrive à point nommé pour le président d’arrondissement de Jonquière, et incidemment conseiller d’Arvida, Carl Dufour, qui travaille ce dossier depuis bon nombre d’années.

L’aboutissement survient alors que le centième anniversaire de la fondation d’Arvida est célébré cette année. Fortement impliqué dans le dossier depuis ses débuts, Carl Dufour s’est confié au 92,5 quant à l’origine de la démarche qui a culminé en ce changement d’appellation. 

« Ça fait au moins une dizaine d'années que le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida en avait fait la demande. Puis ça originait quand même, il faut le dire, d'un citoyen, d'un ancien employé d'Alcan à l'époque, M. Bruno Fradette. Il y avait toujours quelque chose jusqu'à temps qu'un directeur qui s'appelle Jean-François Leblanc prenne le dossier en main. Pour le centième anniversaire, il trouvait que c'était une année idéale pour renommer le complexe Jonquière en complexe Arvida. », a-t-il expliqué.

Le conseiller Carl Dufour se dit très satisfait de l’aboutissement de cette démarche. 

« Ce geste symbolique par Rio Tinto démontre qu'Arvida était quand même le cœur de l'industrie, ici, à Saguenay. Ça a une renommée mondiale. Arvida est reconnue. Rio Tinto, aujourd'hui, renomme le complexe Arvida, c'est vraiment très, très symbolique. Un message très fort. », a-t-il souligné.

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