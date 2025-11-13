Pour en finir avec les fleurs

Les élections municipales sont finies, on passe à autre chose. La mairesse d’Alma a été réélue (sans grande surprise) et on devrait reprendre nos vies normales à travers tout ça et souhaiter un bon quatre ans à elle et son équipe et même chose pour les autres municipalités du grand Saguenay-Lac-St-Jean.

Mais cette semaine, dans «l’après-match» de ces élections 2025, je n’en reviens simplement pas du chialage incessant sur les résultats à Alma. C’est pas compliqué, on se croirait à Saguenay. Moi qui croyais réellement qu’on était la race supérieure... Si vous n’aimez pas ma métaphore «semi-suprématiste ironique» (pour ceux qui n’ont seulement qu’un degré), remplacez ça par «on se croirait dans une cour d’école remplies d’enfants à problèmes».

En gros, au travers des « Félicitations Mme Beaumont » et des petits émojis de likes et de cœurs, on retrouve inévitablement des « Encore 4 ans de fleurs et pas de place pour les VTT» et autres «Juste des fleurs, des pistes cyclables. C’est à ça qu’elles servent mes taxes? Changer des one-way en double-sens?»

Euh... gang? Oui. C’est exactement à ça qu’elles servent vos taxes. L’aménagement et l’entretien des rues, des quartiers, de son centre-ville, de ses quartiers industriels, tout ça et encore ben des affaires. Et oui la Ville va assurément accorder une partie (probablement mineure) de son budget pour vous garocher des fleurs au visage tel un hippie devant un soldat en 1967.

Moi ça me laisse totalement indifférent les fleurs, mais c’est devenu le symbole d’attaque envers Alma depuis plusieurs années déjà. Les fleurs, c’est woke.

Mais calmez-vous le clavier et prenez un «respir». C’est comme ça que ça marche. La ville d’Alma (ou n’importe quelle ville) ne va pas vous appeler un matin pour vous dire «Félicitations monsieur Bouchard! On vous a choisi comme l’élu suprême. Aujourd’hui on vous redonne toutes vos taxes depuis que vous avez votre maison et vous pouvez choisir d’aménager votre quartier comme vous l’entendez. Nos cols-bleus sont à votre service, faites-nous un plan d’urbanisme et une soumission et ils sont totalement vôtre pour le restant de l’année.»