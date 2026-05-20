La STS lance un sondage pour répondre aux besoins de sa clientèle

La Société de transport du Saguenay (STS) annonce le lancement de son sondage annuel de satisfaction de la clientèle, qui se tient du mercredi 20 mai au vendredi 19 juin 2026.

Les principaux thèmes abordés par la STS sont la ponctualité, la courtoisie, l’information et le service à la clientèle, la sécurité ainsi que la propreté et la fiabilité de ses services. Dans un souci d’amélioration continue, la société de transport précise que cette nouvelle pratique sera désormais réalisée chaque année.

Ce sondage permettra également de mieux comprendre les attentes de la clientèle, de mesurer l’évolution de la satisfaction et d’orienter les améliorations à apporter, conformément à la planification stratégique.

De plus, la STS déclare que le sondage est offert en ligne et s’adresse à l’ensemble de la clientèle utilisant les services de la STS au https://forms.gle/qfbQCVUmeYUshzge9 et qu’afin d’assurer une participation inclusive, les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou d’un accès Internet peuvent se présenter directement à la STS pour remplir une version papier du sondage.

Mentionnons finalement qu’un prix sera tiré parmi les répondants, soit 6 mois d’utilisation gratuite du transport en commun, de juillet à décembre 2026. La STS invite donc l’ensemble de sa clientèle à participer en grand nombre à ce sondage et à contribuer activement à l’évolution du transport en commun à Saguenay.