SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 21 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 54s

La STS lance un sondage pour répondre aux besoins de sa clientèle

Le 20 mai 2026 — Modifié à 11 h 08 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Société de transport du Saguenay (STS) annonce le lancement de son sondage annuel de satisfaction de la clientèle, qui se tient du mercredi 20 mai au vendredi 19 juin 2026.

Les principaux thèmes abordés par la STS sont la ponctualité, la courtoisie, l’information et le service à la clientèle, la sécurité ainsi que la propreté et la fiabilité de ses services. Dans un souci d’amélioration continue, la société de transport précise que cette nouvelle pratique sera désormais réalisée chaque année.

Ce sondage permettra également de mieux comprendre les attentes de la clientèle, de mesurer l’évolution de la satisfaction et d’orienter les améliorations à apporter, conformément à la planification stratégique.

De plus, la STS déclare que le sondage est offert en ligne et s’adresse à l’ensemble de la clientèle utilisant les services de la STS au https://forms.gle/qfbQCVUmeYUshzge9 et qu’afin d’assurer une participation inclusive, les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou d’un accès Internet peuvent se présenter directement à la STS pour remplir une version papier du sondage.

Mentionnons finalement qu’un prix sera tiré parmi les répondants, soit 6 mois d’utilisation gratuite du transport en commun, de juillet à décembre 2026. La STS invite donc l’ensemble de sa clientèle à participer en grand nombre à ce sondage et à contribuer activement à l’évolution du transport en commun à Saguenay.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La STS pointée du doigt pour avoir manqué de compassion
Publié à 9h00

La STS pointée du doigt pour avoir manqué de compassion

Deux adultes analphabètes qui sont en train d’apprendre à écrire ont récemment pu mettre en mots, pour la première fois de leur vie, une situation qui les dérange depuis longtemps : le fait que la Société de transport du Saguenay (STS) ne semble nullement tenir compte d’une clientèle analphabète au Saguenay, clientèle qui « en arrache » à essayer de ...

LIRE LA SUITE

Le filet social des anglophones dans la région
Publié à 8h00

Le filet social des anglophones dans la région

Quand la langue maternelle d’un individu n’est pas le français, il peut parfois être difficile, dans une région éloignée comme la nôtre, de s’intégrer à la communauté ou d’obtenir un service adapté à sa façon de communiquer. L’organisme ECO-02, basé à Jonquière, se donne pour mission d’unir les anglophones de la région, de les soutenir et de servir ...

LIRE LA SUITE

Sondage Léger: « l’effet Fréchette » se fait sentir
Publié hier à 17h00

Sondage Léger: « l’effet Fréchette » se fait sentir

L’arrivée de la nouvelle cheffe à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ) et nouvelle première ministre, Christine Fréchette, semble avoir des effets bénéfiques au niveau des intentions de vote québécoises. Un sondage Léger tenu entre les 15 et 18 mai derniers nous apprend qu’en réponse à la fameuse question « qui ferait le meilleur premier ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES