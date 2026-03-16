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Salon des animaux exotiques

“Une 10e édition exceptionnelle” - Johnny Doré

Jean-François Desbiens
Le 16 mars 2026 — Modifié à 08 h 19 min
Par Jean-François Desbiens - Journaliste

La 10e édition du Salon des animaux exotiques et domestiques qui aura lieu à Saguenay le 18 et 19 avril prochain sera exceptionnelle selon son promoteur, Johnny Doré. « J’ai l’intention d’innover, dit-il, et je veux que les gens voient des choses différentes. » 

L’an dernier, l’événement qui s’était déroulé sur la zone portuaire de Chicoutimi avait attiré tellement de curieux qu’il fallait patienter à l’extérieur avant d’entrer. Cette année sera différente puisqu’il se tiendra dans les anciens bureaux de Nordia à Place Centre-Ville Jonquière, d’une superficie de plus de 40 000 pieds carrés. Il s’agira du plus grand événement du genre jamais présenté à ce jour, souligne l’organisateur. 

« C’est immense comparativement aux années précédentes! Sur le Vieux-Port, j’avais  15 600 pieds carrés à ma disposition et quand je le faisais au pavillon sportif de l’UQAC, c’était 32 000 pieds carrés. On va être dans le plus grand espace qu’on a jamais eu! » Johnny Doré rappelle que la dernière édition du Salon du livre, qui s’est déroulée au même endroit, avait reçu pas moins de 22 000 visiteurs. Il souhaite en attirer tout autant sinon plus et il vient de lancer des invitations à tous les exposants qu’il connaît partout au Québec, et mêmes d’ailleurs au pays. 

Son but est d’offrir une expérience unique aux passionnés d’animaux, au-delà des exposants traditionnels d’animaux de ferme, de canins, de félins et de reptiles. 

Des animaux particuliers 

« Au niveau des animaux plus particuliers, je regarde pour avoir de gros porc-épic à crête africain. Peut-être aussi un gros fourmilier. Je devrais également avoir des Axolotls, une espèce de salamandre encore méconnue au Québec. C’est vraiment spécial. Je souhaite avoir des espèces que je n’ai jamais présentées à Saguenay, que les gens ne connaissent pas. » 

Le promoteur a également déjà la confirmation qu’il pourra compter sur un exposant d’une merveille de la nature qui n’entre pas dans la catégorie des animaux, mais des végétaux : des plantes carnivores. 

« J’ai un exposant qui possède une serre de plantes carnivores et je les ai présentés à Saint-Hyacinthe l’automne dernier. J’avais des doutes et je pensais que les gens penseraient que ça n’a pas de rapport, mais elles ont été extrêmement populaires. Le propriétaire de la serre en avait même une géante qui peut absorber un rat et il a battu un record de vente de ses plantes. J’en ai moi-même à la maison et c’est vraiment impressionnant! » 

Milieu aquatique 

Les amateurs de poissons, les aquariophiles, ne seront pas en reste non plus. Le milieu aquatique devrait aussi être en vedette pour la première fois à Jonquière, termine Johnny Doré. « On regarde actuellement comment on pourrait entrer des bassins. Ça va être un tour de force d’essayer d’aménager quelque chose pour ceux qui ont un intérêt pour l’aquariophilie parce qu’il n’y a pas vraiment de prise d’eau, mais on y travaille. » 

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