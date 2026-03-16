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Lundi, 16 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 3 s

Conditions climatiques

Des activités d’enseignement perturbées au Saguenay

Émile Boudreau
Le 16 mars 2026 — Modifié à 07 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En raison des conditions climatiques difficiles, les Centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière ont annoncé la suspension des cours pour aujourd’hui, lundi 16 mars, dans l’ensemble des écoles primaires et secondaires sous sa responsabilité.

Malgré cette interruption, les services de garde demeurent ouverts, mais uniquement pour les élèves qui étaient préalablement inscrits aux journées de suspension des cours ou de tempête.

Du côté de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, les cours en présentiel, en ligne ainsi que les examens sont également suspendus pour la journée dans les pavillons du Centre de formation professionnelle (CFP) du Grand-Fjord et du Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay (CFGA), autant de jour que de soir.

Une exception s’applique toutefois aux examens à distance offerts en formule individualisée par le CFOR@distance, qui sont maintenus. Par ailleurs, certains apprentissages en milieu de travail ainsi que des stages prévus aujourd’hui sont aussi suspendus.

Enseignement supérieur

Sans procéder à la fermeture complète de son campus, certains cours et activités de l’Université du Québec à Chicoutimi pourraient être transférés à distance pour la journée. L’établissement invite les étudiants et son personnel à demeurer attentifs aux communications officielles pour toute mise à jour ou précision supplémentaire.

Du côté du réseau collégial, le cégep de Chicoutimi ainsi que le cégep de Jonquière ont annoncé la suspension de leurs cours. Toutefois, au cégep de Jonquière, les activités du Centre linguistique, les cours en ligne des attestations d’études collégiales (AEC), de même que les stages de la formation continue se poursuivront comme prévu.

 

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