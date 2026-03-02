SUIVEZ-NOUS

Lundi, 02 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 44s

Phénomène astronomique

Une rare éclipse lunaire totale attendue dans la nuit du 3 mars

Émile Boudreau
Le 02 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans la nuit du 3 mars, les amateurs d’astronomie du Saguenay-Lac-Saint-Jean auront droit à tout un spectacle : la Lune traversera l’ombre de la Terre, provoquant une éclipse lunaire totale.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, il s’agira de la seule éclipse totale de la Lune prévue cette année. Une éclipse partielle est cependant attendue en août.

Contrairement aux éclipses solaires, brèves et spectaculaires, les éclipses lunaires se produisent sur plusieurs heures et passent par différentes phases. Toutefois, au Québec, la fenêtre d’observation sera plus restreinte puisque la Lune se couchera avant même que l’éclipse n’atteigne sa totalité, réduisant ainsi le temps disponible pour profiter du phénomène.

Les premières transformations du disque lunaire commenceront à 3 h 44, lorsque l’astre pénétrera dans la pénombre terrestre. Le véritable début de l’éclipse se produira près d’une heure plus tard, à 4 h 50. La phase de totalité, elle, surviendra à 6 h 04, alors que la Lune sera entièrement plongée dans l’ombre de la Terre. Par la suite, l’astre entamera graduellement son retour vers une éclipse partielle.

