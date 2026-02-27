Québec double le budget du programme AgroPerformance

Face à l’enthousiasme marqué pour le programme AgroPerformance, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a annoncé une hausse substantielle du financement consacré à cette initiative. Ce programme vise à accélérer la transition climatique et technologique des entreprises agricoles en soutenant l’acquisition d’équipements innovants.

L’enveloppe initiale de 24 millions de dollars avait déjà été augmentée à 30 millions lors de l’ouverture officielle du programme, en janvier dernier. Avec cette annonce, son budget total atteint désormais 50 millions de dollars. Cette nouvelle bonification de 20 millions permettra au ministère de traiter plus de 1 700 demandes d’aide financière déposées avant la fermeture du programme, survenue le 12 janvier dernier.

Dans un souci d’équité, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) confirme traiter les dossiers selon leur ordre de réception, et ce, jusqu’à épuisement des fonds. À ce jour, plus de 900 projets ont déjà obtenu une confirmation de soutien, représentant des aides totalisant 29 millions de dollars. Le MAPAQ assure par ailleurs que l’ensemble des demandeurs recevront une décision d’ici le 31 mars.

« AgroPerformance a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'elle répondait à un besoin réel. J'ai entendu l'insatisfaction et j'ai souhaité qu'on puisse traiter plus de demandes », a déclaré le ministre.

Ce dernier a ajouté que ce coup de pouce financier contribuera à accroître la compétitivité des entreprises agricoles québécoises, tout en renforçant l’autonomie alimentaire de la province.