Lundi, 02 mars 2026

Base militaire de Bagotville

Le 439e Escadron se voit confier une nouvelle mission

Émile Boudreau
Le 02 mars 2026 — Modifié à 08 h 20 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 439e Escadron de soutien au combat de la base des Forces canadiennes de Bagotville entreprend une transformation qui redéfinira son rôle au sein des Forces armées canadiennes.

Selon Radio-Canada, l’unité devient officiellement un escadron de réponse nationale, rejoignant ainsi les escadrons similaires déjà établis à Cold Lake, en Alberta, et à Goose Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette transition s’étalera sur une période d’environ trois ans.

Cette nouvelle mission vise à renforcer la capacité d’intervention rapide de l’escadron lors de situations d’urgence partout au pays. Les hélicoptères et les équipes du 439e pourront être mobilisés pour lutter contre des feux de forêt, intervenir lors d’inondations ou encore participer à des opérations de surveillance et de défense dans le Nord canadien.

Bien que les trois hélicoptères CH146 Griffon de l’escadron resteront en service, ils subiront d’importantes améliorations techniques. Leurs systèmes de radio et de navigation seront modernisés afin de répondre aux normes de Transports Canada. Leur apparence sera également revue : ils afficheront désormais des couleurs gris et rouge plutôt que le jaune qui les identifiait traditionnellement aux opérations de recherche et sauvetage, leur mission principale jusqu’à maintenant.

Pour mener à bien sa nouvelle mission, le 439e Escadron recevra un budget dédié à son expansion. Le montant exact n’a pas été dévoilé, mais l’escadron devra acquérir au moins un nouvel hélicoptère et procéder à l’embauche de personnel supplémentaire.

