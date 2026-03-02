SUIVEZ-NOUS

Lundi, 02 mars 2026

La Baie

Dernière semaine de pêche blanche

Le 02 mars 2026 — Modifié à 10 h 56 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La semaine de relâche signifie aussi que c’est la dernière semaine d’activité pour la pêche blanche à La Baie.

Bien que le mercure donnait - 33 lundi matin et un ressenti de -36, le redoux prévu dans les prochains jours pourrait également jouer les trouble-fêtes, alors que le thermomètre pourrait grimper au-dessus du point de congélation et atteindre autour de 4 degrés.

Rappelons que la date limite pour retirer sa cabane des sites est fixée au dimanche 8 mars, 23h59 et que le brise-glace commencera ensuite ses opérations de déglaçage pour éviter tout embâcle lors du dégel à venir. 

