Nouveau défibrillateur de la CTAQ au lac Kénogami

La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), avec la participation du député de Jonquière, Yannick Gagnon, et des différents services communautaire du lac Kénogami, est fière d’annoncer un deuxième défibrillateur externe automatisé (DEA) sur le territoire du lac, cette fois-ci à la chapelle Saint-Cyriac.

Ce nouveau service, propulsé par le projet Assistance secours lac Kénogami, a une valeur de 2 500$, venant directement du budget discrétionnaire du député. L’installation du DEA sera également accompagnée d’une formation offerte par la CTAQ.

Sans toutefois connaître la date précise de la formation, le directeur des opérations de la CTAQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Érick Tremblay, souligne qu’elle emploiera des employés de la coopérative, d’un montant de 1 200 $. De son côté, Yannick Gagnon explique que la situation des périphéries de Saguenay est spéciale due à l'éloignement des centres urbains et qu’il ne faut prendre aucun risque lorsqu’on parle de santé dans ces milieux.

Mentionnons qu’il s’agit du 2e DEA sur le territoire du lac Kénogami, le premier ayant été installé à la Baie Cascouia en décembre 2024, sans toutefois avoir été utilisé depuis.