Lundi, 02 mars 2026

Actualités

Conflit iranien

Recrudescence marquée du prix de l’essence

Le 02 mars 2026 — Modifié à 12 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les frappes américaines et israéliennes en Iran pourraient faire en sorte que le prix du litre d’essence augmente indirectement dans la région et un peu partout. On observe actuellement une flambée inquiétante du prix du baril de pétrole.

Le prix du Brent, par exemple, la référence en semblable matière, a augmenté de 7,5 %, passant à 78 $ le baril. Le WTI, une autre référence,  a aussi augmenté de 7,5 %, passant à 72 $, établissant ainsi le plus haut niveau depuis huit mois. Le trafic maritime étant aussi paralysé dans le Détroit d’Ormuz, là où se transige environ 20 % de la production mondiale, pourrait aussi avoir ses effets, selon TVA Nouvelles. 20 millions de barils sur les 100 millions consommés tous les jours passent par là.

Mentionnons qu’une raffinerie d’Arabie Saoudite a aussi été attaquée par des drones lundi matin. En ce qui a trait aux frappes proprement dites, 555 personnes auraient perdu la vie depuis le début de l’offensive samedi. Le Canada annonce donner son appui aux frappes militaires “pour empêcher l’Iran de se munir d’une arme nucléaire et pour empêcher son régime de continuer de menacer la paix et la sécurité internationales”, mentionne-t-on.   

