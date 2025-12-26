Le loyer moyen coûte maintenant 941 $ à Saguenay

Avoir un toit coûte de plus en plus cher à Saguenay. Le prix moyen des loyers a encore augmenté en 2025 passant de 846 $ à 941 $, une hausse de 11 % équivalente à 95 dollars par mois.

C’est ce qu’indique le dernier Rapport sur le marché locatif dévoilé par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Toujours selon ce rapport, le prix moyen des loyers pour un 3 ½ est de 762 $ (hausse de 15 %), pour un 4 ½ à 985 $ (hausse de 12 %) et un 5 ½ à 1054 $ (hausse de 7 %).

Quant au taux d’inoccupation des loyers, ce dernier est revenu à la baisse comme en 2024, soit à 1,3 %, l’équivalent de 211 logements vacants sur un total de 16 241.

Au niveau des arrondissements, le taux d’inoccupation des logements à Chicoutimi-Nord est carrément à 0 %, celui de La Baie à 0,7 % et celui de Jonquière est passé de 2,5% à 1,6 %. Des chiffres qui font bondir la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonie Côté.

Un grave problème

« On est dans une situation critique année après année. On est encore dans une spirale infernale de loyers dont le prix explose et d’un taux d’inoccupation en déséquilibre. On construit des logements, mais le taux baisse. Où est la logique? On a un grave problème! »

La coordonnatrice de Loge m’entraide, qui connaît le marché locatif, ajoute cependant qu’elle s’attendait à ces chiffres.

« On n’est pas surpris, parce qu’en janvier, février et mars, des locataires avaient reçu des avis d’augmentation de loyer démesurés. Ça vient confirmer ce qu’on constatait en début d’année, mais il va falloir donner un coup de barre. Ce qui va se passer, c’est qu’on va avoir de plus en plus d’itinérance. On en voit déjà de plus en plus, mais ça va encore augmenter dans les prochaines années. »

Sonia Côté termine en soulignant qu’en 2026, il est à prévoir que les logements se feront encore rares avec un taux d’inoccupation qui ne s’améliore pas.

« La recherche d’un logement combiné à un prix accessible en 2026 sera extrêmement difficile pour les locataires, voir presque qu’impossible ! ».

Pour contrer la crise du logement, rappelons que Loge m’entraide réclame du gouvernement, du Québec de doubler la construction de logements sociaux dans la province, à raison de 10 000 par année pendant 15 ans afin qu’il occupe 20 % du marché locatif ainsi qu’un contrôle des loyers.

À lire également sur le même sujet : https://www.lereveil.com/actualites/654651/ottawa-prendra-une-decision-en-janvier