Ottawa prendra une décision en janvier

Les prochaines semaines seront décisives pour le projet de construction de 15 nouveaux logements sociaux sur la rue Saint-Alexandre, à Jonquière, projet piloté par Loge m’entraide depuis plus de 10 ans. Il ne manque plus que l’aide financière qui a été demandée au fédéral par l’organisme pour entreprendre des travaux et la réponse d’Ottawa viendra en janvier.

Après avoir écrit une lettre à ce sujet au premier ministre Carney le 15 décembre, Loge m’entraide a reçu une réponse qui est venue par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). L’instance fédérale, qui gère le programme dans lequel Loge m’entraide a déposé le 13 juin 2025 une demande de prêt de 1,3M$ et de subvention à la hauteur de 1,1M$, l’a informé que le gouvernement prendra une décision en début d’année.

Bien que la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté soit déçue de cette réponse, elle reste confiante.

« On est déçu, car on espérait une bonne nouvelle avant Noël, mais au moins, on n’a pas reçu de réponse négative à nos demandes, ce qui nous garde encore dans l’espérance d’une bonne nouvelle au retour des Fêtes. Le projet n’est pas mort! On a encore espoir d’obtenir ce prêt et cette subvention pour débuter le chantier. »

Épée de Damoclès

Sans ce support financier, la coordonnatrice de l’organisme Québec ne cache pas qu’elle craint que Québec retire sa subvention de 3,2 M$ accordé en février 2024. Cette aide est en sursis temporaire depuis le 14 août 2025, faute d’une réponse du fédéral.

Sonia Côté interpelle donc à nouveau la ministre de l’Habitation du Québec, Caroline Proulx.

« Depuis 6 mois, on vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de perdre à tout instant, notre subvention de 3,2M$ de Québec! Si le fédéral ne collabore pas, on s’attend à perdre notre subvention. Il faut que la ministre soit patiente. Si elle coupe la participation de Québec, notre projet est mort dans l’œuf. Québec ne doit pas nous lâcher, surtout à quelques pas du fil d’arrivée. »

Rappelons qu’en 2025, la Ville de Saguenay a de son côté accordé un terrain pour le projet, un congé de taxes de 10 ans et une aide de 565 000 $.