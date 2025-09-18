Nouvelle formation à l’Aérodrome Lac-Saint-Jean

Altitude Centre de l’Aviation, en collaboration avec l’Aérodrome Lac-Saint-Jean (ALSJ) et le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) du Cégep de Chicoutimi, annonce l’ouverture d’une nouvelle base de formation en pilotage. L’entente stratégique vise à consolider la position du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme pôle de formation aéronautique et lieu d’accueil pour des étudiants provenant du Canada et de l’étranger.

La formation mènera à une Attestation d’études collégiales (AEC) totalisant 885 heures de vol en pilotage d’avions multimoteurs aux instruments hydravions. Le programme formera des pilotes spécialisés dans le multimoteur aux instruments. Le démarrage aura lieu en avril prochain, à l’ALSJ. Elle vise à pallier au fait que le programme du Cégep de Chicoutimi s’adresse uniquement aux étudiants détenant une citoyenneté canadienne. Pour la première année, l’organisation prévoit deux cohortes de 30 étudiants.

« En choisissant l’ALSJ, nous consolidons la région comme lieu où se croisent la passion québécoise pour l’aviation et les ambitions de futurs pilotes venus de partout. Nous offrirons une formation complète en aéronautique, incluant le pilotage en brousse. Les inscriptions débuteront dans deux ou trois semaines par l’entremise du Cégep de Chicoutimi », a déclaré Alexis Étienne, président d’Altitude Centre de l’Aviation, lors d’un point de presse à l’ALSJ.

Deux pistes de grande dimension

Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, estime que cette annonce confère à l’ALSJ un rôle central dans l’aviation régionale. Il rappelle la présence de deux pistes de grande dimension, dont une en gravier. « Au cours des dernières années, nous avons mené une réflexion stratégique afin de cerner nos avantages et de déterminer les points à améliorer. La disponibilité de deux pistes distinctes servira sûrement pour certains cours », a indiqué le maire.

D’autres atouts de l’Aérodrome méritent d’être soulignés : des infrastructures situées près d’un plan d’eau, des approches jugées sécuritaires pour les pilotes d’aéronefs ainsi que des espaces permettant des agrandissements futurs sans déranger les voisins, peu nombreux.

Partenariat avec le Cégep de Chicoutimi

« Nous cherchions un partenaire sérieux doté d’ambitions claires. Nous l’avons trouvé avec Altitude Centre de l’Aviation. De plus, la formation se déroulera dans la région, à l’ALSJ. L’AEC correspond au même modèle que celui mis en place avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour les communautés autochtones », a expliqué Steeve Moreau, directeur du CQFA du Cégep de Chicoutimi.

La formation vise aussi à répondre aux besoins de l’industrie aéronautique. « Le secteur souffre d’un manque de pilotes expérimentés. Une fois leur formation complétée, incluant une portion à Victoriaville, les étudiants posséderont les compétences nécessaires pour piloter », a-t-il précisé.