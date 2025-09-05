Taux d’occupation élevé dans les urgences de la région

Les six urgences du Saguenay–Lac-Saint-Jean connaissent actuellement un achalandage particulièrement élevé. Le CIUSSS de la région indique que le taux d’occupation dépasse la normale et demande à la population de réserver l’utilisation des urgences aux situations nécessitant une prise en charge immédiate.

L’organisation de santé rappelle que les urgences doivent demeurer accessibles pour les personnes dont l’état de santé est grave ou urgent. Afin d’éviter un engorgement accru, elle invite les citoyens à se tourner vers d’autres solutions disponibles en première ligne.

Parmi ces options, le CIUSSS suggère de communiquer avec Info-Santé en composant le 811, de prendre rendez-vous auprès de sa clinique médicale ou encore de consulter une clinique sans rendez-vous. Le pharmacien peut également offrir des conseils et un suivi pour plusieurs problèmes de santé.

Finalement, les usagers peuvent aussi se diriger vers le guichet d’accès à la première ligne en téléphonant au 811, option 3, ou en consultant la plateforme en ligne au gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca.