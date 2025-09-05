Luc Gibbons ne sera pas candidat à la mairie de Saint-Félicien

« Voilà plusieurs mois que j’analyse la possibilité de solliciter un dernier mandat à la mairie de Saint-Félicien. Je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer que je ne serai pas candidat lors des élections municipales du 2 novembre prochain. »

C’est ce qu’a expliqué, dans une lettre que le maire de Saint-Félicien nous a fait parvenir. Il met donc fin à la politique municipale.

« Cette décision n'a pas été prise à la légère. Vous connaissez tous mon attachement à notre ville ainsi qu’aux citoyennes et aux citoyens qui la composent. Après plusieurs mandats au service de notre communauté, il est temps pour moi de passer le flambeau », poursuit-il.

Remerciements

Il en a profité pour remercier les membres du conseil, les employés municipaux ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs. « Je vous remercie chaleureusement pour votre travail acharné qui nous a permis d’accomplir ensemble de nombreuses réalisations. »

Même chose pour les bénévoles et la population qui a servi : « Aux bénévoles qui s’activent dans notre milieu, je vous remercie pour votre implication précieuse qui permet à notre population de profiter d’un milieu de vie dynamique. Je vous invite à continuer votre implication, vous faites la différence. »

« À toute la population, ce fut un honneur et un véritable privilège d’être le maire d’une si belle ville. Une ville en développement, pleine de possibilités, qui rayonne au-delà de nos frontières. Merci pour la confiance que vous m’avez accordée toutes ces années. »