Valérie Maltais prête pour son premier départ en longue piste

La patineuse de vitesse originaire de La Baie, Valérie Maltais, s’élancera samedi dans sa première épreuve de patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, où elle prendra part au 3000 mètres, rapporte Radio-Canada.

L’athlète de 35 ans arrive à ses cinquièmes Jeux olympiques forte d’une saison exceptionnelle : elle a remporté trois médailles en cinq courses sur cette distance sur le circuit de la Coupe du monde.

Son ancienne coéquipière de courte piste, Marianne Saint-Gelais, originaire de Saint-Félicien, se dit pleine d’espoir de voir son amie de longue date décrocher sa première médaille individuelle en carrière.

Retirée du monde du sport depuis 2018, après plus d'une décennie sur le circuit de la Coupe du monde, Marianne Saint-Gelais a vécu plusieurs moments marquants avec Valérie Maltais, dont leur médaille d’argent au relais 3000 mètres en courte piste aux Jeux de Sotchi en 2014, aux côtés de la patineuse de Laterrière, Marie-Ève Drolet.

Depuis, Valérie Maltais a poursuivi sa carrière en longue piste, un virage qui l’a menée à la plus haute marche du podium en 2022, lorsqu’elle a remporté l’or en poursuite par équipe.