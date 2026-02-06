Un tirage au sort pour le quota de flétans restant

Il reste finalement un total de huit flétans de l'Atlantique à être pêchés, avant que cette expérience de pêche scientifique ne soit terminée.

Le Comité de bassin de la Baie des Ha! Ha! annonce donc qu’à la suite des résultats d'un sondage, il a été décidé de procéder à des tirages pour la pêche des 8 derniers flétans afin de compléter le quota du permis de pêche scientifique.

Les modalités des tirages seront communiquées au courant de la semaine prochaine, le temps de finaliser certaines validations auprès de Pêches et Océans Canada (MPO).

Le Comité tient à souligner que ses démarches se font en toute transparence et en cohérence avec la volonté exprimée par les pêcheurs. Il est primordial pour ses membres, mentionne-t-il, de tenir la population informée des décisions prises et des étapes en cours.