Nuit mouvementée pour le Service de police de Saguenay

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont connu une nuit particulièrement chargée de jeudi à vendredi, marquée par trois arrestations distinctes liées à la conduite avec capacités affaiblies et à des infractions au Code de la sécurité routière, rapporte Radio-Canada.

Vers 21 h 30, les patrouilleurs du SPS ont été appelés à intervenir à la suite d’une sortie de route dans le secteur de Larouche. Parmi les trois personnes qui se tenaient à bord du véhicule, une femme dans la quarantaine a immédiatement pris la responsabilité de la perte de contrôle du véhicule.

Les policiers ont d’abord observé chez elle des signes de capacités affaiblies et ont procédé à son arrestation. Cependant, une fois seule avec les agents, la quadragénaire a révélé avoir été contrainte par le véritable conducteur, un homme dans la cinquantaine, à accepter le blâme.

L’individu, déjà visé par une interdiction de conduire et en bris de conditions, a été arrêté à son tour avant de finalement être remis en liberté.

Collision à Chicoutimi et capacités affaiblies

Peu avant 22 h, les policiers ont été dépêchés dans le secteur nord de Chicoutimi pour une collision. Sur le chemin, ils ont aperçu un véhicule stationné présentant des dommages, mais ne s’y sont pas attardés, poursuivant jusqu’au lieu de l’incident initial où ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 25 ans pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool.

Les policiers ont ensuite établi que le véhicule aperçu en route avait été endommagé par ce même individu. Au poste, l’alcootest a révélé un taux d’alcool supérieur à plus du double de la limite permise. Le jeune conducteur a été libéré avec une citation à comparaître.

La nuit s’est conclue par une autre interception vers 2 h du matin. Les policiers ont immobilisé un véhicule présentant plusieurs infractions au Code de la sécurité routière. Le conducteur, un homme dans la vingtaine, présentait un taux d’alcool lui aussi plus du double de la limite légale. Il a été libéré sous promesse de comparaître.