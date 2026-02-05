Investissement de 1,4 M$ pour Battures - Hôtel Fjord Saguenay

Battures - Hôtel Fjord Saguenay annonce un investissement de 1,4 M$ dans ses installations. Cette somme permettra entre autres de procéder à la rénovation complète des 32 chambres de l’établissement ainsi que la réfection de deux salles de conférence.

Informe affaires rapporte que deux nouvelles chambres et une troisième salle de conférence seront également ajoutées. Ces travaux font partie de la vision du groupe de propriétaires, qui a fait l’acquisition de l’hôtel il y a un an et demi.

Les rénovations étaient planifiées depuis plusieurs mois, faisant suite à la transformation du restaurant au mois de juin dernier. Durant les travaux, l’établissement ne cessera pas ses opérations, ce pourquoi les rénovations seront divisées en deux volets. La première verra le jour à la fin février ou la mi-mars et se déroulera sur deux mois et demi. Elle permettra de rénover les 21 chambres et deux salles de conférence, en plus de construire la troisième. Les 13 chambres restantes seront effectuées en novembre.

L’un des objectifs derrière les rénovations est de structurer une offre corporative solide, tout en soutenant le développement des services destinés aux mariages et aux événements de groupe. En effet, les salles de conférence pourront désormais accueillir respectivement 100, 30 et 35 personnes.