Rio Tinto réplique aux prétentions du Mouvement Onésime Tremblay

Le Mouvement Onésime Tremblay, qui a profité d’une sortie médiatique plus tôt cette semaine pour dénoncer notamment le nombre d’emplois directs reliés à Rio Tinto dans la région, se voit répondre par la compagnie.

On se rappellera aussi que dans cette sortie, le Mouvement demandait également au gouvernement de reprendre possession des centrales sur la Péribonka, la compagnie n’ayant pas respecté son engagement de construire trois usines de classes mondiales de 400,000 tonnes.

Dans une correspondance courriel avec le 92,5 Ma radio d’ici, une porte-parole de Rio Tinto soutient que la compagnie emploie bel et bien 4 300 employés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et non 3 000 comme le prétend le Mouvement Onésime Tremblay. Elle ajoute que la présence des alumineries de Rio Tinto génère des retombées économiques significatives. Rio Tinto aurait aussi des projets d’investissements totalisant plus de 4 milliards de dollars en cours dans la région.

La porte-parole cite aussi les investissements effectués, tels le nouveau centre de coulée de billettes, l’agrandissement de l'aluminerie de technologie AP60, l’usine de démonstration de la technologie ELYSIS, la modernisation de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne et le nouveau centre de recyclage d’aluminium. La porte-parole termine en mentionnant que contrairement à ce que prétend le Mouvement Onésime Tremblay, Rio Tinto continue de respecter tous ses engagements envers les gouvernements.