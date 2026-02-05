Une année 2026 remplie de festivités et de découvertes

En 2026, Arvida célèbre un siècle d’histoire unique, d’ingéniosité collective et d’héritage vivant au cœur du Saguenay. La cérémonie d’ouverture officielle du 100e anniversaire s’est justement déroulé le vendredi 30 janvier dernier, une soirée qui a permis, du même coup, de procéder au dévoilement de la programmation des activités.

Les festivités entourant l’année du centenaire ont nécessité une solide préparation en amont. Le comité d’organisation, composé des représentants de la Ville de Saguenay, de Centres-Villes Saguenay, du Musée du patrimoine d’Arvida et de Rio Tinto, a mis les bouchées doubles pour permettre à la population de se rassembler autour d’une vision commune axée sur la fierté, la durabilité et la mise en valeur du patrimoine collectif. Pour l’une des coordonnatrices du comité, Marie-Ève Trottier, le lancement du 100e fut un moment attendu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.

« C’était un moment qu’on attendait depuis très longtemps. On a donc pu vivre en grand cette soirée exceptionnelle qu’a été le lancement du centenaire d’Arvida », mentionne-t-elle.

Il s’agit d’une fête unique, selon elle, d’un jalon historique qui sera peut-être le seul qu’elle pourra voir de son vivant.

« Arvida, au fil des années, a quand même été très importante dans l’histoire de notre région. C’est certain que de pouvoir fêter son 100e anniversaire, c’est unique, et probablement la seule fois qu’on va pouvoir célébrer un jalon aussi historique », ajoute-t-elle.

Mme Trottier croit fortement qu’avec le centenaire et tout ce qui sera déployé autour, la reconnaissance d’Arvida comme patrimoine mondial de l’UNESCO pourrait s’accélérer. Rappelons qu’en février 2025, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité une motion appuyant la candidature d’Arvida au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, en décembre dernier, le député de Jonquière Yannick Gagnon a annoncé une augmentation de l’aide au fonctionnement de 38% pour le Musée du patrimoine d’Arvida, passant de 159 780$ sur trois ans (2022-2025) à 219 000$ sur trois ans (2025-2028).

Une programmation haute en couleur

La programmation du centenaire d’Arvida propose une myriade d’activités qui sauront plaire à tous: cérémonies officielles, événements culturels, spectacles, expositions et initiatives communautaires seront au menu. Le tout débutera en février avec la Semaine du patrimoine, qui se tiendra du 15 au 21, où le musée et la bibliothèque d’Arvida seront animés par des jeux et expositions. Un souper-spectacle bénéfice signé Québec Issime viendra clôturer cette semaine en beauté. Les mois suivants seront marqués par, notamment, de nombreuses éditions spéciales des Marchés d’Arvida, la tenue de pièces de théâtre éphémères et des visites guidées du site patrimonial à saveur du 100e anniversaire. Les festivités prendront fin le 5 décembre 2026 avec l’événement Noël au Carré et un spectacle, qui rassemblera certainement les foules. Les entreprises d’Arvida pourront aussi profiter d’affichages thématiques, sans oublier qu’une chanson représentative du centenaire sera créée, de même qu’une boutique souvenir. Il y aura également l’inauguration de places publiques par la Ville de Saguenay, l’avènement de projets communautaires et la publication de faits saillants historiques à chaque jour sur la page Facebook du 100e d’Arvida.

« Le 100e d’Arvida est une occasion unique de se rassembler autour de notre histoire commune. À travers cette programmation, nous souhaitons célébrer la mémoire, la diversité et la fierté de toute une communauté, tout en invitant les citoyens à s’approprier leur patrimoine et à le faire vivre pour les générations à venir », soutient la directrice générale du Musée du patrimoine d’Arvida, Marianne Salesse-Côté.