Les Marquis s’inclinent 3 à 2 face au Bataillon

Les Marquis avaient un défi important samedi soir au Stade Louis-Philippe-Gaucher, alors que le Bataillon n’avait pas perdu à domicile depuis plusieurs mois. Malgré un bon effort, la formation d’Alexandre Tremblay s’est inclinée par la marque de 3 à 2.

Les visiteurs ont bien commencé le match en prenant l’avance lors d’un jeu de puissance. Gabriel Chabot a dévié un tir de Marc-André Therrien pour inscrire le premier but de la rencontre. L’avance des Marquis a toutefois été de courte durée, le Bataillon créant l’égalité moins d’une minute plus tard.

Tristan Bérubé a offert une excellente performance devant le filet des Marquis, multipliant les arrêts importants et gardant son équipe dans le match. Malgré tout, le Bataillon a pris les devants avant la fin de la deuxième période grâce à un lancer de la ligne bleue de Loik Léveillé.

Les Marquis ont créé l’égalité 2 à 2 en avantage numérique grâce à Dave Labrecque, mais n’ont pas réussi à marquer à nouveau. La troisième période a été plus ouverte, sans toutefois permettre aux visiteurs de revenir dans le match.

Malgré la défaite, les Marquis ont montré de bonnes choses et tenteront de se reprendre lors de leur prochain match contre les Éperviers de Sorel-Tracy.