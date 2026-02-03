Luc Boivin donnerait suite à ses intentions

La compagnie Domtar finira-t-elle par plier l’échine et donnera-t-elle enfin les réponses tant attendues, quant à ses intentions sur l’avenir de l’usine de Kénogami qui emploie 227 travailleurs?

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a convié la presse ce mardi, immédiatement après la séance régulière du conseil de ville, dans un point de presse où seront présents les préfets de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le chef de la première nation Pekuakamiu ilnutshimau. Il serait question alors d’un remaniement de la gestion des actifs en maintien d’énergie dans la région.

On se rappellera que vendredi dernier sur les ondes du 92,5 Ma radio d’Ici, l’ex-maire de Saguenay Jean Tremblay se disait en accord avec le durcissement de ton du maire actuel dans le dossier. Ce durcissement de ton aurait aussi été confirmé par une sortie publique à Mashteuiatsh, alors qu’il a été révélé que le maire Boivin avait demandé la collaboration des Premières Nations dans le dossier pour faire fléchir Domtar.

La journée d’assemblée du conseil de ville de Saguenay risque donc d’être riche en interventions, alors que le dévoilement du rapport du Vérificateur général est aussi prévu en avant-midi, ce mardi.