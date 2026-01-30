L’escalade sur glace, un sport de plus en plus populaire

Le Québec regorge d’activités hivernales de toute sorte. Parmi celles-ci, une qui est plutôt méconnue est l’escalade sur glace. Une activité beaucoup plus accessible qu’il n’y parait, et qui est offerte au Saguenay auprès de l’entreprise Parcours Aventures.

Selon l’expert technique de l’école d’escalade chez Parcours Aventures, Cédric Gaudry, il est beaucoup plus facile de s’initier à l’escalade l’hiver grâce à la malléabilité de la glace.

« L’escalade sur roche l’été et l’escalade sur glace l’hiver, c’est vraiment deux choses différentes dans leur approche. L’hiver, c’est plus facile puisqu’il est possible de faire ses propres prises dans la glace et de se soutenir avec les crampons des bottes. Alors que l’été, on doit faire avec la roche devant nous et s’adapter au terrain. Ça fait en sorte que la progression et le développement sont plus faciles en hiver », explique-t-il.

Selon Cédric Gaudry, il y a encore du travail à faire afin de démocratiser ce sport et implanter l’idée que l’escalade sur glace est plus accessible qu’il n’y parait. Aujourd’hui, encore beaucoup de personnes croient que l’escalade de parois glacées est plus difficile que celle sur une paroi rocheuse.

« Plusieurs ont l’impression que c’est plus extrême. Les gens prennent en considération aussi le froid, mais en s’habillant adéquatement, ça va super bien. Dans les dernières années, j’ai initié des retraités à l’escalade sur glace, et aujourd’hui, ils continuent de pratique cette activité par eux-mêmes. C’est accessible à tous. »

Par hiver, c’est environ une cinquantaine de personnes qui suivent une formation donnée chez Parcours Aventures.

Choyé

Cédric Gaudry souligne que nous sommes très chanceux dans la région quant au nombre d’endroits où il est possible de pratiquer l’escalade sur glace.

« Au Québec, il y a peut-être trois villes avec nous où il a autant de cascades qui sont accessibles. On peut penser à la ville de Québec et à Rivière-du-Loup. Ce n’est pas pour rien que nous sommes l’une des régions les plus prisées par les grimpeurs. »

Pour les cours d’initiation, deux cascades sont ciblées par les instructeurs de Parcours Aventures. Les deux se trouvent à Chicoutimi. La première, qui est une cascade naturelle, se retrouve près de la rue Roussel envers Jonquière, et l’autre cascade se retrouve plus en direction de Saint-Fulgence.

Des cours ont lieu pratiquement chaque fin de semaine jusqu’en mars.