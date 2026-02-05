SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 février 2026

Faits divers

Déploiement policier à Jonquière

Sara-Léa Bouchard
Le 05 février 2026 — Modifié à 14 h 56 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) informe la population qu’un événement mobilisant plusieurs auto-patrouilles s’est déroulé vers 13h30, dans le secteur du boulevard du Royaume à Jonquière.

Un individu recherché pour différents délits a été reconnu par les patrouilleurs qui ont tenté de l’intercepter. Ce dernier a refusé de s’immobiliser et a commis plusieurs infractions dans sa fuite. À aucun moment la sécurité du public n’a été compromise. L’individu a finalement été arrêté après s'être engagé dans un cul-de-sac dans le secteur Larouche. Le suspect, un homme dans la cinquantaine, a été conduit au Quartier général du SPS. Il comparaîtra ultérieurement sous de nombreux chefs d’accusations. 

 

