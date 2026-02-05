Déploiement policier à Jonquière

Le Service de police de Saguenay (SPS) informe la population qu’un événement mobilisant plusieurs auto-patrouilles s’est déroulé vers 13h30, dans le secteur du boulevard du Royaume à Jonquière.

Un individu recherché pour différents délits a été reconnu par les patrouilleurs qui ont tenté de l’intercepter. Ce dernier a refusé de s’immobiliser et a commis plusieurs infractions dans sa fuite. À aucun moment la sécurité du public n’a été compromise. L’individu a finalement été arrêté après s'être engagé dans un cul-de-sac dans le secteur Larouche. Le suspect, un homme dans la cinquantaine, a été conduit au Quartier général du SPS. Il comparaîtra ultérieurement sous de nombreux chefs d’accusations.