Loge m’entraide reçoit une aide financière du maire de Saguenay

La liste des donateurs s’allonge pour le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité mis de l’avant par Loge m’entraide. L’organisme a annoncé vendredi que le maire de Saguenay, Luc Boivin, avait fait un don de 1 000$ pour le futur établissement.

Le maire Boivin rejoint donc la longue liste des 951 donateurs pour la coopérative d’habitation, alors que ceux-ci ont versé environ 580 000$ à l’organisme. Selon la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, l’organisme est particulièrement ému de recevoir un don du nouveau maire de Saguenay, Luc Boivin. Elle ajoute qu’il est le seul maire parmi les 3 précédents mandats qui verra son nom inscrit dans la liste des 952 donateurs dont 61 politiciens ayant contribué au projet de Coop. d’habitation La Solidarité.

Pour Luc Boivin, Saguenay doit se doter des 15 logements offerts par la Coopérative d’habitation. Pour se faire, M. Boivin demande au gouvernement de Mark Carney d’offrir rapidement l’aide manquante pour l’aboutissement du projet. Rappelons que Loge m’entraide a déposé le 13 juin 2025, une demande de prêt de 1,3M$ et de subvention à la hauteur de 1,1M$ au gouvernement fédéral dont la réponse se fait toujours attendre, 8 mois plus tard. Sonia Côté déplore que sans cette attente, la Coopérative aurait pu accueillir ses premiers locataires le 1er mars 2026.