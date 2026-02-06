Un nouveau roman jeunesse pour l’autrice Élizabeth Colette Labbé

Un cinquième roman de l’autrice originaire de Chicoutimi, Élizabeth Colette Labbé, est maintenant disponible partout au Québec. Publié l’automne dernier chez la maison d’édition Hugo Jeunesse, Miss populaire met en scène Roseline Bergeron, une adolescente de quatorze ans, aux prises avec des enjeux que peu de jeunes de son âge ont le malheur ou la chance d’affronter.

Miss populaire est un roman jeunesse dédié plus particulièrement aux jeunes filles âgées de 10 à 18 ans, et près de deux ans d’écriture auront été nécessaires à Mme Labbé pour mener le projet à terme.

Dans ce livre, le lecteur plonge au cœur d’une période charnière de la vie de la protagoniste. Entre une première rupture amoureuse difficile et des révélations choc provenant de sa mère, Roseline Bergeron doit jongler avec des conflits scolaires, mais surtout avec une ascension rapide vers la gloire, lorsque son professeur de musique publie, à son insu, une vidéo révélant au monde entier les talents cachés de la jeune fille à la guitare, cumulant ainsi des milliers de visionnements sur les réseaux sociaux.

Faire de ses écrits un portail sur l’adolescence

Élizabeth Colette Labbé s’inspire largement de son propre vécu pour donner vie à ses histoires. Malgré l’écart grandissant entre ses années passées en salle de classe et son quotidien actuel d’autrice établie, Mme Labbé parvient à transmettre de manière convaincante les réalités de l’adolescence.

« Je me souviens encore très bien de ma jeunesse. Je tenais des journaux intimes et je les consulte encore aujourd’hui, pas seulement pour me rappeler le bon temps, mais aussi afin de m’inspirer pour mes livres à venir. […] On a tous une passion, on se fait tous laisser au moins une fois dans sa vie, et il faut montrer qu’on peut tous passer à travers, plonger dans ce qu’on aime et en ressortir gagnant », explique-t-elle.

Le quotidien des adolescentes a toutefois bien changé depuis la parution de son premier roman, en 2011. L’autrice doit donc s’adapter à la réalité d’aujourd’hui afin de bien véhiculer son message.

« Les expressions des jeunes ont beaucoup changé. Ils utilisent un vocabulaire que je n’avais pas lorsque j’étais ado. Je fais donc en sorte de rester en contact avec les jeunes de mon entourage et de ma famille pour connaître leurs expressions et leurs mots fétiches, afin de rendre mes personnages crédibles », souligne-t-elle.

Elle consulte également Internet et les réseaux sociaux et « doit encore, à trente-deux ans, lire les revues Cool », dit-elle en riant.