SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 février 2026

Économie

Temps de lecture : 43s

Place aux subventions

Le gouvernement Carney lance sa stratégie automobile

Le 06 février 2026 — Modifié à 07 h 17 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le gouvernement de Mark Carney a lancé jeudi ce qu’il appelle une nouvelle stratégie automobile qui récompense la production de véhicules fabriqués au Canada. Il lance aussi un programme de cinq ans pour des véhicules électriques  abordables visant à réduire le coût de ces VE pour les Canadiens et à renforcer le marché national de consommation.

Le nouveau programme de 2,3 milliards de dollars offrira aux particuliers et aux entreprises des incitations à l'achat ou à la location pouvant atteindre 5 000 $ pour les VE à batterie et à pile à combustible, et jusqu'à 2 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) d'une valeur finale de transaction maximale de 50 000 $ sur les voitures, fabriquées par des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange.

Le Canada s’engage également à développer son réseau national de bornes de recharge des VE à l'aide d'un investissement de 1,5 milliard de dollars, afin de faciliter et de simplifier la recharge des VE pour les conducteurs de tout le pays.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES