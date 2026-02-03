Luc Boivin demande une rencontre d’urgence avec le gouvernement

Le fait que des actifs sur le territoire de Saguenay aient été transférés par la compagnie Domtar (PF Résolu Canada Inc) à une société en commandite qui lui appartient, sans que la ville n’en ait été avisée, est la goutte qui a fait déborder le vase, dans le dossier qui oppose la compagnie aux élus de Saguenay et aussi, par la bande, au député de Jonquière, Yannick Gagnon.

C’est pourquoi le maire de Saguenay, Luc Boivin, flanqué des préfets de la région et aussi du chef de la communauté Pekuakamiulnuatsh, font front commun et demandent conjointement une rencontre d’urgence au gouvernement du Québec.

D’entrée de jeu, devant une assistance aussi composée d'élus et de travailleurs, le maire Boivin rappelle que ces actifs, les installations et barrages hydroélectriques, sont des actifs qui demeurent aux bénéfices de la région et à son avenir économique. Il est carrément inacceptable, selon lui, que la compagnie ait effectué dans le dos de plein de gens ces transferts, sans que personne ne soit consulté au préalable.

Luc Boivin rappelle que Saguenay doit d’être consultée, et doit être aussi assise à la table des discussions. La ville veut aussi s’assurer que les actifs demeurent propriété régionale, contribuant ainsi au développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le maintien des actifs dans la région garantit aussi, selon le maire, une capacité d’attirer de nouveaux investissements.

Vote du conseil

Lors de la séance du conseil de ce mardi, mentionnons que les élus ont adopté à cet effet une résolution permettant d’assujettir, pour une période de dix (10) ans, plusieurs infrastructures de production, de distribution et de transport d’électricité appartenant à PF Résolu Canada inc. et à sa Société en commandite pour les fins municipales prévues au Règlement VS-R-2025-133, adopté le 17 décembre 2025, et encadrant l’exercice du droit de préemption par la municipalité.

En unissant leurs voix, le maire Boivin et les élus régionaux réitèrent leur volonté d’être pleinement impliqués dans les discussions entourant l’avenir de ces infrastructures et de collaborer avec le gouvernement du Québec pour assurer une gestion responsable et transparente de ces actifs. Reste à voir la réplique qu’aura la compagnie Domtar à ce geste d’éclat. Luc Boivin le répète: Domtar devra rendre des comptes avant de transférer quoi que ce soit.

L'assemblée du conseil de ville a attiré un lot importants de spectateurs à la salle Pierrette-Gaudreault. Outre les maires des municipalités régionales, on notait aussi la présence d'un groupe de travailleurs de l'usine Domtar de Kénogami. Ces derniers ont spontanément applaudi les élus qui ont voté à l'unanimité la résolution. Le président syndical de l'usine Kénogami, Gilles Vaillancourt, est également venu dénoncer l'attitude de Domtar. L'ambiance de solidarité entre élus et travailleurs était fort palpable.

Absence de réponse

La stratégie adoptée et la rencontre d'urgence demandée par les élus s'inscrit dans la foulée de la déception du député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui dénonce depuis quelques semaines l'absence de réponses claires de la part de Domtar, quant aux visées de la compagnie sur le futur de l'usine Domtar à Kénogami. On parle de précarité pour le milieu et les emplois des 227 travailleurs.