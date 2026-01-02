Un départ de saison marqué par un fort achalandage au Mont Édouard

La saison hivernale est officiellement lancée au Mont Édouard, et tout indique qu’elle démarre sous de bons auspices. Après une préouverture tenue les 6 et 7 décembre, la station de L’Anse-Saint-Jean a accueilli les skieurs et planchistes de façon officielle le 12 décembre, soit dans des dates comparables aux années précédentes.

« On est pas mal dans nos dates habituelles, mais on a peut-être un peu plus de neige d’accumulé à ce moment-ci de l’année que dans les années récentes », souligne Marylin Fortin, directrice marketing, des communications et de l’expérience client au Mont Édouard.

La clientèle, elle, est déjà bien présente. La neige hâtive semble avoir donné le coup d’envoi à la saison plus rapidement, avec un achalandage soutenu dès les premières journées d’opération.

« Les gens sont nombreux en ce début de saison. La neige a certainement donné envie de venir dévaler les pentes plus tôt », constate Mme Fortin.

Apprentissage

Parmi les nouveautés de l’hiver, le Mont Édouard mise sur une meilleure mise en valeur de son école de glisse. Des portes ouvertes seront organisées afin de démystifier ce service, souvent associé uniquement aux débutants.

« L’école de glisse est là pour tout le monde. Peu importe le niveau, ça permet d’obtenir des trucs pour s’améliorer et rendre la pratique encore plus plaisante », explique-t-elle.

Transaction

La saison s’inscrit aussi dans un contexte de transition pour la station. Le processus de vente entre la Ville de L’Anse-Saint-Jean et la Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ) est toujours en cours, la transaction n’étant pas encore finalisée.

Toutefois, certains avantages liés à la CMSQ sont déjà en vigueur. Les détenteurs d’une passe de saison dans l’une des stations du réseau peuvent skier au Mont Édouard, comme dans les autres centres de la CMSQ, sans frais supplémentaires.

Cette mutualisation des abonnements a déjà un impact positif sur l’achalandage.

« Le Mont Édouard est pas mal au centre des stations de la CMSQ. Ça permet d’attirer plus de gens, et on le remarque déjà », note Mme Fortin.

Les ventes de passes de saison locales demeurent comparables aux dernières années, mais le bassin global de membres s’élargit grâce aux détenteurs de passes provenant d’autres stations du réseau.

Nouveau chalet

Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, la station poursuit ses opérations avec les installations temporaires mises en place après l’incendie du chalet principal à l’été 2024.

La construction d’un nouveau chalet est directement liée à la conclusion de la transaction avec la CMSQ, ce qui rend l’échéancier incertain pour l’instant. D’ici là, les yourtes demeurent la solution en place.

« C’est temporaire, mais c’est solide. L’an dernier, on a même connu un record d’achalandage. »

Selon elle, la capacité d’accueil n’est pas un enjeu, et les installations actuelles ajoutent même un cachet apprécié par la clientèle.