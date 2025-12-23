Après une attente insoutenable, le Mont-Bélu rouvre ses portes

Après deux ans d’absence, le Centre de ski Mont-Bélu, à La Baie, a officiellement lancé sa saison, dimanche. La neige tombée durant la fin de semaine a permis l’ouverture de quatre pistes, au plus grand bonheur des skieurs et des planchistes.

La réouverture du Mont-Bélu marque la fin du conflit de travail qui avait paralysé les activités pendant plus de six mois.

Rappelons qu’à l’automne 2024, la direction du centre de ski avait dû renoncer à lancer sa saison en raison d’une grève générale illimitée menée par la quinzaine d’employés saisonniers, dont la convention collective était échue depuis un an.

Avec ce retour en force toutefois, l’engouement est indéniable. Interrogé par Radio-Canada, le directeur général de la station, Frédéric Perron, dénote que le tout s’est traduit par une vente record de laissez-passer saisonniers. Il s’est même vendu plus de passes en prévente que dans les 20 dernières années.