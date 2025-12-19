Le temps doux force la fermeture des stations de ski de la région

Radio-Canada rapporte que la pluie annoncée et les températures au-dessus de zéro obligent les stations à suspendre leurs activités pour la journée.

Environnement Canada prévoit des averses et un mercure atteignant 9 °C à Saguenay et 8 °C à Roberval. Le retour du froid est attendu samedi, avec une température maximale de 8 °C.

Le Mont-Édouard, à L’Anse-Saint-Jean, a été le premier à annoncer sa fermeture mercredi sur sa page Facebook. Le Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau, a suivi jeudi après-midi. La Ville de Saguenay a également prévenu les amateurs que le Mont-Fortin ne sera pas accessible vendredi, tandis que le Mont-Bélu demeure fermé faute de neige.

Du côté du Tobo-Ski, à Saint-Félicien, les installations seront fermées vendredi, mais rouvriront samedi matin. Ce sera aussi la journée d’ouverture pour le Mont-Lac-Vert, à Hébertville. Quant au Mont Villa Saguenay, à Alma, deux pistes étaient accessibles jeudi soir pour la première fois de la saison. Une décision sera prise pour la soirée de vendredi, mais la station prévoit ouvrir dès 10 h samedi.

Le ski de fond également affecté

Les amateurs de ski de fond devront aussi patienter. Les pistes du Centre Dorval (Alma), du parc de la Rivière-du-Moulin (Chicoutimi) et du Tobo-Ski sont fermées vendredi. Le Bec-Scie, à La Baie, est également fermé pour la journée.

Les pistes du Norvégien, à Jonquière, seront également inaccessibles vendredi et samedi matin. Enfin, le Ricochet, à Chicoutimi, prévient que la situation sera « compliquée » vendredi