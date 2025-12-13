Valérie Maltais pré-qualifiée pour les Jeux olympiques

La patineuse de vitesse saguenéenne Valérie Maltais s’est préqualifiée, samedi, au sein de l’équipe nationale canadienne en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina, qui auront lieu en février 2026. Il pourrait s’agir de ses cinquièmes Jeux olympiques en carrière.

C’est lors d’une compétition disputée à Hamar, en Norvège, que l’athlète originaire de La Baie a assuré sa place en vue des qualifications canadiennes. Elle a conclu son épreuve au quatrième rang, un résultat suffisant pour se classer, puisqu’elle devait terminer dans le top 8.

Dans sa route vers les Jeux, Valérie Maltais devait compléter les quatre étapes de la Coupe du monde cet automne. À l’issue de ces épreuves, elle a terminé troisième au classement cumulatif, tout juste derrière sa compatriote Isabelle Weidemann, qui s’est elle aussi pré-qualifier pour les Jeux.

La patineuse prendra maintenant la direction de Québec, en janvier, où auront lieu les sélections de l’équipe canadienne. Elle tentera alors de décrocher une place pour l’épreuve du 1 500 mètres.