Le sentier de motoneige permettant de traverser Lac-Bouchette sera fermé cet hiver.

Il s’agit d’une totale impasse pour les motoneigistes du secteur, alors que le Club de motoneige Passe-Partout voit son réseau de sentiers divisé en deux.

Cette décision émane du fait qu’aucune entente ne semble se conclure avec les propriétaires privés et que des solutions ne peuvent être trouvées avec la municipalité et le ministère des Transports du Québec.

Le Club Passe-Partout a rencontré de nombreux propriétaires pour trouver cette solution, mais plusieurs résidents ont fait savoir qu’ils ne veulent pas que les motoneiges passent près de chez eux et ont fait des pressions sur le ministère pour bloquer le passage.

Le Quotidien dénote cependant que le sentier se rendra tout de même à Lac-Bouchette, où l’on retrouvera deux culs-de-sac, un près du Pétrole RL et un autre à proximité de l’Auberge Eva.

Le maire de l’endroit, Vital Dumais, assure vouloir trouver un scénario positif à cette histoire. Entre temps, certaines compagnies ont déjà affirmé qu’elles iraient dans Charlevoix ou en Gaspésie, ne pouvant transiter de la Mauricie vers Roberval ou Saint-Félicien.