Week-end à oublier pour les Marquis de Jonquière

C’est une fin de semaine à oublier pour les Marquis de Jonquière, qui ont encaissé un deuxième revers en deux soirs. Samedi, à Thetford, l’Assurancia a dominé la rencontre du début à la fin, s’imposant 7-1.

Les locaux ont rapidement pris le contrôle du match, marquant cinq buts sans réplique dans la première moitié de la rencontre. Les Marquis ont finalement brisé la glace en milieu de deuxième période, mais ce fut leur seul moment de réjouissance.

En troisième, l’Assurancia a repris là où il avait laissé, ajoutant deux autres buts pour compléter cette victoire sans équivoque de 7-1 face à Jonquière.