Deux quinquagénaires arrêtés pour une série de vols à l’étalage

La section des crimes généraux de la Direction des enquêtes criminelles du Service de police de Saguenay (SPS) a mené, le 14 mai, une perquisition dans une résidence de l’arrondissement de Chicoutimi, dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs vols à l’étalage survenus récemment dans divers commerces de Saguenay.

L’opération policière a permis la saisie de nombreux objets présumés volés. Parmi ceux-ci figurent notamment des outils, des cartes de collection ainsi que des bouteilles de vin, en plus de divers autres articles liés à plusieurs dossiers d’enquête distincts. En plus des biens retrouvés, les policiers ont également procédé à la saisie d’un véhicule en lien avec l’affaire.

Deux suspects, un homme et une femme, ont été arrêtés sur place lors de l’intervention. Ils devaient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Chicoutimi afin de répondre aux accusations en lien avec cette série de vols.