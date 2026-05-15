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Vendredi, 15 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 27 s

Incendie d’origine criminelle à Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 15 mai 2026 — Modifié à 07 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un incendie survenu mercredi soir sur la rue Racine, à Chicoutimi, est désormais considéré comme étant d’origine criminelle par le Service de police de Saguenay (SPS). Le brasier s’est déclaré sur la terrasse du restaurant La P’tite sortie, situé sous le bar La Nuit des temps, peu après 19 h 30.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que les flammes se développaient à l’extérieur du bâtiment, rapporte Radio-Canada. L’établissement avait déjà été évacué, permettant d’éviter tout blessé. Une vingtaine de pompiers ont pris part à l’intervention, qui a duré environ deux heures.

Le SPS indique que l’enquête en est à ses débuts et refuse pour l’instant de commenter davantage. Le restaurant La P’tite sortie est demeuré fermé jeudi et le sera également ce vendredi.

Les commerces voisins et les logements situés à proximité n’ont pas été touchés par l’incendie. Toutefois, l’incident a perturbé les activités de certains établissements. Le chef propriétaire du Bistro D, adjacent au lieu du sinistre, a dû évacuer sa salle à manger pourtant bien remplie mercredi soir. Le lendemain matin, une odeur persistante de fumée était encore perceptible dans le restaurant.

Dans un élan de solidarité, le bar La Nuit des temps a annoncé l’organisation d’un concert-bénéfice sous forme de 5 à 7 qui aura lieu le 28 mai. L’événement vise à soutenir financièrement La P’tite sortie et le Bistro D. L’établissement est d’ailleurs à la recherche d’un artiste prêt à se produire lors de cette soirée, dont tous les profits seront remis aux deux commerces touchés.

Un second incendie dans la nuit

Par ailleurs, un autre incendie s’est déclaré quelques heures plus tard, vers 4 h 30 jeudi matin, sur le balcon d’une résidence de la rue Brébeuf, dans le quartier Saint-Paul. Les policiers, arrivés les premiers sur les lieux, ont rapidement maîtrisé les flammes à l’aide d’un extincteur portatif avant l’arrivée des pompiers.

Là encore, aucun blessé n’est à déplorer. Selon les premières constatations, le feu aurait été causé par une cigarette déposée dans un pot de fleurs. Une enquête est malgré tout en cours afin de déterminer avec précision l’origine du sinistre.

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