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Des ateliers d’artisans s’ouvrent au public à Petit-Saguenay

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 13 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les citoyens et visiteurs de passage à Petit-Saguenay auront une occasion rare de découvrir les coulisses de la création artisanale, le 22 mai prochain. Trois artisans installés au 37, rue Dumas ouvriront exceptionnellement leurs ateliers de 15 h à 17 h, invitant le public à plonger dans leur univers. L’activité, gratuite, sera suivie d’un 5 à 7.

Réunis sous un même toit, les entreprises Minuit moins cinq, L’Atelier de fer et Émile Gilbert, artisan joaillier, proposeront une immersion directe dans leur lieu de travail. Les visiteurs pourront y observer les outils, les matières premières, les différentes étapes de fabrication ainsi que l’atmosphère propre à chaque espace, habituellement fermée au public. L’activité offrira un moment rare pour découvrir le travail de ces artisans.

Chez Minuit moins cinq, les curieux pourront en apprendre davantage sur cette entreprise bien implantée dans la municipalité, reconnue pour ses accessoires écoresponsables conçus à partir de textiles récupérés. La coopérative met de l’avant des pratiques axées sur la récupération et la transformation, tout en proposant une vision actuelle du vêtement et de l’objet textile.

L’Atelier de fer ouvrira les portes de son univers façonné par le métal. Le propriétaire, David Gaudreault, y présentera les multiples facettes de la ferronnerie d’art, un métier qui conjugue techniques traditionnelles et approches contemporaines.

Enfin, l’atelier d’Émile Gilbert permettra de rencontrer un artisan joaillier qui crée des bijoux à partir de pierres, d’argent, d’or et de bronze. Sa démarche intègre également la transformation et la remise en valeur de certains bijoux, leur offrant une seconde vie.

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