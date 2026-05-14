Plusieurs spectacles musicaux attendus au Saguenay

Les amateurs de musique du Saguenay seront servis au cours des prochaines semaines alors qu’une série de spectacles mettra en lumière des artistes québécois aux styles variés.

Les Saguenéens pourront tout d’abord profiter de la venue de France D’Amour, qui s’arrêtera à la salle Le Calypso de Jonquière le 15 mai. L’artiste, y présentera son 15e album, intitulé Symbiose. À 60 ans, la chanteuse propose une œuvre marquée par des duos avec une poignée de jeunes d’artistes. Parmi les collaborations figurent notamment Sara Dufour, Souldia, Francis Degrandpré, Éléonore Lagacé et Rafaëlle Roy.

Quelques jours plus tard, le public pourra profiter d’une proposition plus intime avec Étienne Drapeau, auteur-compositeur actif depuis plus de 20 ans. Il sera de passage le 22 mai à 20 h 30, également à la salle Le Calypso, dans le cadre de sa tournée Drapeau, une guitare, un piano. Ce spectacle met de l’avant ses grands succès tout en présentant les pièces de son plus récent album, 414, rue Père-Grenier. Ce 10e opus est teinté d’histoires personnelles, notamment la naissance de son premier enfant.

La programmation musicale régionale se poursuivra en juin avec la présence d’un pilier du rock québécois, Breen LeBoeuf. Après un arrêt à la Salle Michel-Côté d’Alma le 10 juin, il montera sur la scène du Théâtre Palace Arvida, à Jonquière, le 12 juin à 20 h, pour présenter son spectacle Mes blues passent pu dans’ porte. Ce projet rend hommage au répertoire du groupe Offenbach, dont Breen LeBoeuf a été l’un des principaux artisans. Déjà présenté à 25 reprises au cours de la dernière année, le spectacle a connu un succès notable, toutes les représentations ayant affiché complet.