Cocaïne, argent et véhicule saisis lors d’une opération policière

L’Escouade régionale mixte (ERM) du Saguenay a mené, jeudi matin, une importante opération à Jonquière, procédant à cinq perquisitions dans des résidences de la municipalité.

Cette intervention visait à recueillir des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre d’une enquête ciblant des individus soupçonnés d’entretenir des liens avec le criminel saguenéen All Boivin.

Appuyés par le Service de police de Saguenay (SPS), les policiers ont saisi environ 100 grammes de cocaïne, une presse servant à la transformation de stupéfiants, une somme de 25 000 dollars en argent comptant ainsi qu’un véhicule de luxe de marque Mercedes.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, les perquisitions s’inscrivent dans une stratégie visant à déstabiliser le réseau de distribution de drogues de All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada.

Bien qu’aucune arrestation n’ait été officiellement confirmée, des accusations pourraient être déposées à la suite de l’analyse des éléments saisis.