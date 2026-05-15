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Vendredi, 15 mai 2026

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Temps de lecture : 58s

Collecte intergénérationnelle de déchets ce vendredi à Chicoutimi

Le 15 mai 2026 — Modifié à 07 h 56 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les résidents de la Villa Chicoutimi profiteront de la belle température ce vendredi 15 mai pour participer à ce qu’on peut appeler une « corvée de nettoyage intergénérationnelle de déchets ». L’activité est prévue de 10 heures à 14 heures, au parc Don-Bosco, situé près de la Villa. La population est aussi invitée à se joindre à eux.

La corvée de nettoyage inclut également le sentier d’Odyssée. Tout comme son nom l’indique, il s’agit d’une activité mélangeant plusieurs générations, alors qu’on retrouve parmi les participants des représentants de la Corporation des Adolescents et la Vie de Quartier de Chicoutimi, du Centre jeunesse de Chicoutimi, du CPE des Lutins, de la Maison des jeunes de Chicoutimi et aussi de l’école Odyssée-Dominique-Racine.

En collaboration avec EURÊKO! et la Ville de Saguenay, l’initiative vise à améliorer le sentiment d'appartenance des citoyens à leur milieu de vie et à sensibiliser la communauté aux enjeux environnementaux locaux.

La responsable des loisirs à la Villa Chicoutimi, Marianne Tremblay, insiste sur la mission de préserver les milieux de vie, tout en améliorant la gestion des déchets. 

« Pour sensibiliser nos générations à la gestion des déchets, rendre notre parc Don-Bosco propre, et aussi de se connaître en mélangeant les générations. On invite tous les gens du quartier, tous les gens qui souhaitent venir, on attend à peu près 150 personnes. Notre parc est d'ailleurs utilisé par toutes les clientèles, donc qu'il soit accessible et propre. », explique-t-elle.

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