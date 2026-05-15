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Vendredi, 15 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 12 s

Importants travaux au boulevard du Saguenay Est cet été

Émile Boudreau
Le 15 mai 2026 — Modifié à 11 h 25 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les automobilistes de l’arrondissement de Chicoutimi devront s’armer de patience au cours des prochains mois. D’importants travaux de réfection des infrastructures souterraines entraîneront la fermeture complète d’un tronçon du boulevard du Saguenay Est, provoquant d’importantes modifications à la circulation dans le secteur.

À compter du mardi 19 mai 2026 à 7 h, et ce, jusqu’au vendredi 31 juillet 2026 à 12 h, les équipes municipales procéderont à des travaux majeurs visant les réseaux d’égout et d’eau potable, ainsi que la remise à neuf de la chaussée. Ces interventions nécessiteront une fermeture totale du boulevard du Saguenay Est entre les rues de Normandie et de Paris.

La rue de Paris sera également touchée par ces opérations. Elle sera fermée à la circulation entre le boulevard du Saguenay Est et la rue de la Terrasse pour toute la durée des travaux.

Détours obligatoires

Afin de maintenir la circulation dans le secteur, des chemins de détour ont été mis en place. En direction est, les automobilistes devront emprunter la rue des Ormes, la rue des Érables, la rue des Cormiers, le rang SaintMartin et finalement la rue de Normandie.

En direction ouest, le trajet alternatif passera par le rang SaintMartin, la rue des Cormiers, la rue des Cèdres et la rue des Ormes.

Des travaux sur le boulevard du Royaume Ouest

Des travaux de réhabilitation de conduites d’eau potable entraîneront également des perturbations importantes de la circulation sur le boulevard du Royaume Ouest au cours des prochains mois. Le chantier doit débuter le 19 mai et se poursuivre jusqu’au 28 août, selon les informations disponibles.

Durant cette période, les automobilistes devront composer une voie de circulation fermée sur le boulevard, en direction ouest vers Jonquière. Le tronçon visé s’étend entre le boulevard Talbot et le numéro civique 735.

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