Arvida célèbre l’été en grand pour son centenaire

Les 5 et 6 juin prochains, le Parc de la Cité accueillera l’événement Arvida célèbre l’été, avec une nouvelle édition spéciale qui s’inscrit cette année dans le cadre des célébrations du centenaire d’Arvida.

La programmation réunira des artistes d’envergure et des talents locaux. Le public pourra notamment assister aux performances de Dany Bédar, figure incontournable de la pop québécoise depuis plus de 30 ans, ainsi qu’à celles du Burma Street Band. L’humour sera aussi à l’honneur avec Simon Delisle et Stéphane Fallu, en plus de la participation de nombreux artistes de la région.

Placée sous la thématique « Kermesse », cette édition transportera les visiteurs dans une atmosphère inspirée des fêtes foraines d’antan grâce à des jeux, de l’animation et des activités pour toute la famille.

La troupe Les Fous du Roi contribuera à animer les lieux avec une offre variée comprenant maquillage pour enfants, fabrication de ballons, jeux ludiques et ateliers d’initiation aux arts du cirque. À cela s’ajouteront une section de ventes de garage, divers kiosques de restauration et de friandises, ainsi qu’un service de bar et plusieurs animations ambulantes.

Les visiteurs pourront savourer les créations d’un crémier ambulant spécialement renommé le « Cornet Davis » pour l’événement. Ce clin d’œil nostalgique, imaginé en collaboration avec l’artiste arvidienne Sandy Sasseville, s’inscrit dans une démarche créative qui inclut également un projet inédit développé avec la boutique-atelier Cycle Amadeus, qui sera présenté prochainement au public.

Pour consulter la programmation complète et les détails de l’événement, la population est invitée à suivre les pages Facebook et Instagram du Centre-Ville d’Arvida.